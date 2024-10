Jannik Sinner e Carlos Alcaraz apuraram-se para as meias-finais do Six Kings Slam, torneio de exibição da Arábia Saudita que vai pagar cerca de 5,5 milhões de euros ao vencedor.

Sinner, número 1 mundial, começou por arrasar o russo Daniil Medvedev em dois sets, pelos parciais de 6-0 e 6-3.

A seguir foi a vez de Carlos Alcaraz despachar o dinamarquês Holger Rune por 6-2 e 6-4, fechando as meias-finais que vão ditar um duelo Sinner-Djokovic e outro, espanhol, entre Alcaraz e Rafael Nadal nesta quinta-feira.

Os vencedores dos encontros vão jogar a final no sábado, enquanto os derrotados marcam encontro na partida do terceiro e quarto classificados no mesmo dia.