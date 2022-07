37 jogos depois, o sabor da derrota.

Iga Swiatek perdeu este sábado frente a Alizé Cornet, na terceira ronda do Torneio de Wimbledon, e está fora do terceiro Grand Slam da temporada.

Cornet, número 37 do mundo, acabou com a incrível série vitoriosa de Swiatek, líder do ranking WTA, com um contundente 2-0, ao cabo de uma hora e 34 minutos.

A francesa superiorizou-se no primeiro set por 6-4, mas a boa reação da adversária de apenas 20 anos no início do segundo parcial deixava antever um maior equilíbrio. A polaca conseguiu quebrar à primeira oportunidade e esteve a vencer por 2-0, mas Cornet triunfou nos seis jogos seguintes para fechar o encontro.

37 jogos depois, Swiatek voltou a perder e é Alizé Cornet, a experiente tenista de 37 anos, a avançar para os oitavos de final, onde vai defrontar Ajla Tomljanovic.