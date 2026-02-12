A Seleção portuguesa de ténis vai visitar El Salvador no Grupo II Mundial da Taça Davis, ditou o sorteio que colocou os dois países, pela primeira vez, frente a frente.

Depois de ter perdido com a China no play-off do Grupo I, Portugal, que desceu ao 38.º lugar do ranking da Taça Davis, regressou ao Grupo II pela primeira vez desde 2015, encontrando agora El Salvador, 56.º. A eliminatória vai disputar-se entre os dias 18 e 20 de setembro.

O sorteio, realizado na sede da Federação Internacional de Ténis, em Londres, colocou Portugal novamente na condição de visitante, o que vai acontecer pela sexta vez consecutiva.

El Salvador tem apenas três jogadores no ranking ATP, com o melhor a ser Cesar Cruz, no 1441.º posto, seguido de Diego Duran (1683.º) e Juan Carlos Fuentes Vasquez (1940.º).

O vencedor deste confronto, que vai ser disputado em local e piso a decidir por El Salvador, por jogar na condição de visitado, vai disputar, já em 2027, o play-off de subida ao Grupo I.

A primeira participação de Portugal na Taça Davis aconteceu em 1925, disputando em cinco ocasiões (1994, 2017, 2019, 2023 e 2024) a subida ao principal escalão, mas sempre sem sucesso.