Para a visita ao Mónaco, na primeira ronda do play-off do Grupo Mundial I da Taça Davis, o capitão Rui Machado convocou Nuno Borges (33.º do ranking ATP), Jaime Faria (125.º), Henrique Rocha (174.º), Frederico Ferreira Silva (307.º) e Francisco Cabral, número um português de pares e 76.º na hierarquia individual.

Frederico Ferreira Silva, campeão nacional em título, não era chamado a representar Portugal desde setembro de 2023.

O capitão, Rui Machado, assume que «vai ser uma eliminatória difícil», mas que o objetivo é «sair do Mónaco com a vitória».

Esta é a sexta vez que Portugal e o Mónaco se defrontam na Taça Davis. O último embate remonta a 2003, quando a seleção capitaneada por José Vilela e composta por Bernardo Mota, Emanuel Couto, Hélder Lopes e Leonardo Tavares ganhou por 4-1.

O duelo está agendado para 1 e 2 de fevereiro, na terra batida do Monte Carlo Country Club.

A seleção vencedora vai disputar uma das eliminatórias do Grupo Mundial I, entre 13 e 15 de setembro, tendo em vista o apuramento para a fase de qualificação de 2026. Quanto à equipa derrotada, vai disputar a eliminatória do Grupo Mundial II.