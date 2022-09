Portugal apurou-se esta tarde para o play-off de apuramento para as finais da Taça Davis, depois de João Sousa bater Thiago Monteiro. A Seleção Nacional chegou assim aos três pontos na eliminatória ante o Brasil e qualificou-se.

Em Viana do Castelo, Sousa, número 56 do mundo, triunfou frente a Monteiro, 65.º do ranking, por 6-3 e 6-1, em uma hora e 28 minutos.

Portugal garantiu assim o acesso à fase de qualificação para as finais da Taça Davis da próxima época, na qual vai lutar pela presença entre a elite da principal competição por seleções do ténis.