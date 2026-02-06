Nuno Borges perdeu com Wu Yibing em dois parciais, permitindo à China empatar com Portugal 1-1 no play-off do Grupo I da Taça Davis em ténis.

O número um português, 45.º do mundo, entrou mal no encontro, com Wu, 144.º do ranking da ATP Tour, a vencer cinco jogos seguidos para conquistar facilmente o primeiro parcial por 6-1.

A história foi completamente diferente no segundo set, com os dois jogadores a conseguirem defender os serviços, levando o parcial para o tie break, onde o chinês foi mais forte, vencendo por 7-6 (7-3), ao fim de uma hora e 33 minutos.

A eliminatória está agora empatada 1-1, depois de, também na última madrugada, Henrique Rocha, o número três nacional, ter vencido Bu Yunchaokete, o melhor jogador chinês no atual ranking do ATP Tour, em dois parciais, por duplo 4-6.

A eliminatória vai prosseguir no sábado, com Nuno Borges a voltar ao court para disputar os pares, ao lado de Francisco Cabral (21.º do mundo de pares), defrontando Zhan Zhizhen e Zhou Yi.

Também no sábado, disputam-se os dois últimos encontros de singulares, com Nuno Borges a jogar com Bu Yunchaokete (139.º do ranking) e Henrique Rocha (157.º do mundo) a encontrar-se com Wu Yibing, sendo que os capitães das duas equipas ainda podem fazer alterações.

Os encontros estão a ser disputados no piso rápido do Nansha International Tennis Center, em Guangzhou, capital da província de Guangdong, no sul da China, em condições escolhidas pelos chineses.

«As condições de jogo são boas, os campos são um bocadinho rápidos, mas são as condições que a equipa chinesa escolheu. Sentem que são as melhores para eles nesta eliminatória, mas nós estamos aqui já há alguns dias a tentar adaptar-nos o máximo possível, por isso, penso que vai ser uma boa eliminatória», admitiu Rui Machado.

Em declarações difundidas pela Federação Portuguesa de Ténis, o capitão português diz que «a adaptação está a correr bem, dentro da normalidade», apesar da viagem longa e das «muitas horas de diferença no fuso horário».

«Chegámos todos bem, a equipa tem-se adaptado muito bem, eu estou-me a sentir bem, aqui as condições são boas. Está mais quentinho, sem dúvida, mas acho que isso é bom não só para mim, mas para toda a equipa. Temos tido um ambiente muito fixe. Como de costume o nosso rookie, o Tiago [Pereira], está a sofrer as consequências de uma praxezita. Mas tem corrido tudo superbem e estamos todos muito motivados e prontos para sexta e sábado estarmos a full», assumiu Henrique Rocha.