Depois de ter falhado os qualifiers para a fase final da Taça Davis em ténis, ao ser eliminado pelo Peru, Portugal vai visitar a China para disputar o play-off do Grupo Mundial I, em fevereiro do próximo ano.

Em caso de triunfo no primeiro confronto da história com a equipa chinesa, Portugal torna a disputar o Grupo I em setembro de 2026. No entanto, se perder, vai jogar, na mesma altura, o Grupo II, no qual não está desde 2015.

Portugal ocupa neste momento o 27.º lugar do ranking da Taça Davis e era terceiro cabeça de série no sorteio, enquanto a China é 59.ª classificada.

Yunchaokete Bu é o melhor tenista chinês da atualidade, ocupando o 74.º posto da hierarquia ATP, na qual Nuno Borges é 51.º. O Lidador é ainda 93.º no ranking de pares, onde Francisco Cabral, que esta terça-feira venceu o Open de Hangzhou, é 31.º, com a garantia de entrar no top 30 na próxima atualização.

De recordar que, este ano, Portugal também disputou o play-off do Grupo I, no qual eliminou o Mónaco, igualmente fora, antes da eliminação no Peru, falhando o acesso aos qualifiers para a fase final da Taça Davis.

