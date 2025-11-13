Carlos Alcaraz devolveu o favor a De Minaur e apurou-se, esta quinta feira, para as meias-finais das ATP Finals. Com este triunfo, frente ao italiano Lorenzo Musetti, o tenista espanhol garantiu que vai terminar o ano como número um mundial.

Em Turim, Itália, Alcaraz superou o nono da hierarquia em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e 24 minutos.

O tenista de 22 anos garantiu a terceira vitória em três jogos, assegurando o primeiro lugar na «poule» Jimmy Connors e o primeiro lugar até ao final do ano, superando o italiano Jannik Sinner..

Esta é a segunda vez que Alcaraz termina o ano como número um mundial, algo que já tinha conseguido em 2022. Na presente temporada, além de conquistar Roland Garros e o Open dos Estados Unidos, Alcaraz garantiu ainda mais seis troféus.

Nas meias-finais, De Minaur vai defrontar Sinner, uma vez que o italiano já assegurou o primeiro posto no Grupo Björn Borg. Já Alcaraz vai defrontar o vencedor do duelo de sexta-feira entre o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking, e o canadiano Felix Auger-Aliassime, oitavo, na luta pela última vaga.