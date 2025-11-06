O sorteio das ATP Finals, realizado esta quinta-feira em Turim, colocou frente a frente Carlos Alcaraz e Novak Djokovic (que eliminou Nuno Borges no ATP de Atenas) logo na fase de grupos da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

O tenista espanhol, número dois do mundo e líder da «Race to Turin», o ranking anual que determina os participantes do torneio, vai medir forças com o sérvio, recordista de títulos nas Finals, com sete conquistas.

O grupo, batizado de Jimmy Connors, inclui ainda o norte-americano Taylor Fritz e o australiano Alex De Minaur, completando um quarteto que promete intensidade e equilíbrio.

No grupo Bjorn Borg, o atual número um mundial, Jannik Sinner, e o alemão Alexander Zverev são os principais cabeças de cartaz. O italiano, que defende o troféu conquistado em 2024, terá ainda pela frente o norte-americano Ben Shelton e o último apurado, que será definido entre Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. O canadiano garante a vaga caso o italiano não vença o torneio de Atenas.

Entre os participantes deste ano, apenas Sinner, Djokovic e Zverev já levantaram o troféu das ATP Finals, o sérvio em sete ocasiões, o alemão em duas (2018 e 2021) e o italiano na última edição.

Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para as meias-finais, rumo ao título que encerra a temporada do circuito mundial.