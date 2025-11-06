Ténis: Alcaraz e Djokovic no mesmo grupo nas ATP Finals
Sinner com Zverev no outro grupo do último torneio do ano, em Turim
Sinner com Zverev no outro grupo do último torneio do ano, em Turim
O sorteio das ATP Finals, realizado esta quinta-feira em Turim, colocou frente a frente Carlos Alcaraz e Novak Djokovic (que eliminou Nuno Borges no ATP de Atenas) logo na fase de grupos da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.
O tenista espanhol, número dois do mundo e líder da «Race to Turin», o ranking anual que determina os participantes do torneio, vai medir forças com o sérvio, recordista de títulos nas Finals, com sete conquistas.
O grupo, batizado de Jimmy Connors, inclui ainda o norte-americano Taylor Fritz e o australiano Alex De Minaur, completando um quarteto que promete intensidade e equilíbrio.
No grupo Bjorn Borg, o atual número um mundial, Jannik Sinner, e o alemão Alexander Zverev são os principais cabeças de cartaz. O italiano, que defende o troféu conquistado em 2024, terá ainda pela frente o norte-americano Ben Shelton e o último apurado, que será definido entre Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. O canadiano garante a vaga caso o italiano não vença o torneio de Atenas.
Entre os participantes deste ano, apenas Sinner, Djokovic e Zverev já levantaram o troféu das ATP Finals, o sérvio em sete ocasiões, o alemão em duas (2018 e 2021) e o italiano na última edição.
Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para as meias-finais, rumo ao título que encerra a temporada do circuito mundial.