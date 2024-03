Carlos Alcaraz, número dois do mundo, venceu este domingo Daniil Medvedev e revalidou o título do Master 1000 de Indian Wells.

Na reedição da final do ano passado, o tenista espanhol bateu Medvedev, quarto do ranking da ATP, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-1, numa partida que demorou cerca de uma hora e 44 minutos.

Com esta vitória, Alcaraz garante o quinto título em Masters da carreira, sendo o segundo espanhol com mais conquistas, atrás apenas de Rafael Nadal (36).

«Estava com muitas dúvidas de como treinar, dois ou três dias antes de começar o torneio já treinei com alta exigência e não estava bem, não sabia se estaria ao meu nível. Estou muito contente de ter conseguido ultrapassar vários problemas, e ganhar um Masters 1.000 é sempre um orgulho», atirou Alcaraz.