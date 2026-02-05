Tenis
Ténis: antigo número um mundial e ex-treinador de Alcaraz pede ajuda para Leiria
Juan Carlos Ferrero mostrou-se atento ao estado de um clube de ténis leiriense
A tempestade Kristin bem como as depressões que se seguiram deixaram um rasto de destruição, principalmente na região centro de Portugal, e em Leiria, uma das cidades mais fustigadas.
Ora, entre os estragos avultados está a destruição de um clube de ténis leiriense, o Racquet Sports Club, que chamou a atenção de Juan Carlos Ferrero.
O antigo número um do ranking mundial e ex-treinador de Carlos Alcaraz fez uma publicação na rede social Instagram pedindo ajuda para a reconstrução do clube.
Recorde-se que dez pessoas morreram desde a semana passada, na sequência da passagem da depressão Kristin, sendo Leiria, Coimbra e Santarém os distritos mais afetados.
