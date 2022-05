O árbitro português de ténis, Daniel Zeferino, foi irradiado da modalidade pela Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA) por manipulação de resultados.



De acordo com o organismo, o juiz manipulou resultados num evento de 2020 e beneficiou ganhos de apostadores em determinados pontos.



Daniel Zeferino admitiu a manipulação de resultados à Agência Internacional de Integridade do Ténis e não contestou as acusações. Desta forma, e «tendo em conta a gravidade dos múltiplos abusos que Zeferino tomou tirando partido da sua posição como árbitro de cadeira, o AHO decidiu que Zeferino deveria ser removido do desporto de forma permanente», pode ler-se ainda.