O embate entre Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz, na final do Torneio ATP de Halle, foi interrompido por um protesto de uma rapariga que invadiu o court este domingo.

A jovem rapariga, com uma t-shirt onde se lia «só faltam três anos», em alemão, entrou no court a correr, antes de ser apanhada pelos seguranças e transportada para fora do campo de jogo.

Já tinha acontecido uma interrupção semelhante no open Francês, no início do presente mês, quando outra protestante entrou no court e algemou-se junto à rede, no decorrer da meia-final entre Casper Ruud e Marin Cilic.