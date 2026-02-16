Nuno Borges segue no top-50 do ranking ATP, mais concretamente no 45.º posto. Na lista que continua a ser liderada pelo espanhol Carlos Alcaraz, Jaime Faria subiu uma posição e é 147.º, Henrique Rocha caiu sete (172.º) e Frederico Silva ganhou 31 posições (224.º).

O ranking é liderado por Alcaraz, seguido pelo italiano Jannik Sinner e pelo sérvio Novak Djokovic, com o destaque desta atualização a pertencer a Alex de Minaur, australiano que subiu a sexto.

No quadro de pares, Francisco Cabral saiu do top-20, ao cair de 19.º para 21.º.

No feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka segue na liderança em singulares, com a polaca Iga Swiatek e a cazaque Elena Rybakina na perseguição.

RELACIONADOS
NBA: jovens batem veteranos na final do All Star Game
Feyenoord vai treinar no estrangeiro... para integrar Sterling
Conte deixa elogios a Alisson: «Talentoso e humilde»