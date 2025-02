Foi um dia positivo para Nuno Borges no Open do Qatar de Ténis. Depois do triunfo desta manhã no quadro de singulares, o tenista maiato voltou a vencer, desta vez em pares.

Borges juntamente com o indiano Bopanna venceram a dupla italiana Bolelli e Vavassori por 2-0, com dois parciais de 7-6 [7-2 e 7-4 no tiebreak], numa partida com a duração de pouco mais de hora e meia.

Com este resultado, o número um português juntamente com Bopanna estão apurados para os quartos de final do Open do Qatar e ficam à espera do vencedor do encontro entre as duplas Cash/Glasspool e Nouza/Rikl.