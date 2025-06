Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio de Eastbourne, em Inglaterra. Na manhã desta quarta-feira, o oitavo cabeça de série foi derrotado pelo norte-americano Jenson Brooksby, por 2-0 (6-4 e 6-4).

O português, 37.º do ranking mundial, sucumbiu à prestação do número 149 do Mundo, de 24 anos, ao fim de uma hora e 22 minutos.

O tenista maiato encerrou, assim, a preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Vai ser a quarta participação de Borges no torneio de relva, em Londres.

De recordar que o português alcançou a terceira eliminatória do Open da Austrália e de Roland Garros.