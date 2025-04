Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, vai falhar o Masters 1.000 de Roma. O anúncio surgiu esta terça-feira e foi realizado pelos organizadores do torneio, que, ainda assim, não revelaram o motivo da ausência do sérvio.

«Novak Djokovic anunciou que não vai participar nos Internacionais de Itália 2025», indicou a organização do torneio a disputar entre 7 e 18 de maio.

Eliminado na estreia nos últimos dois Masters 1.000, em Monte Carlo e Madrid, o número cinco do Mundo abdica do último torneio desta categoria antes de Roland Garros.

Novak Djokovic não ergue qualquer troféu desde o título olímpico de singulares em Paris2024, no início de agosto.

Recordista de títulos do Grand Slam (24), e de semanas como número um mundial (428), o tenista de 37 anos alcançou apenas uma final esta época, saindo derrotado por Jakub Mensik no Masters 1.000 de Miami.