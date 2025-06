O tenista sérvio Novak Djokovic, detentor do recorde de títulos de Grand Slam, garantiu esta segunda-feira a sua 16.ª qualificação consecutiva para os quartos de final de Roland Garros, ao vencer o britânico Cameron Norrie [81.º do ranking ATP] por 3-0 [6-2, 6-3 e 6-2], em pouco mais de duas horas de jogo.

Com esta vitória, o sérvio, tricampeão em Paris [2016, 2021 e 2023], alcança pela 19.ª vez os quartos de final no torneio francês – fase que só falhou duas vezes em toda a sua carreira. Djokovic, atual sexto no ranking ATP, mantém-se em busca do 25.º título de Grand Slam, que consolidaria ainda mais como o maior vencedor da história do ténis masculino.

Na próxima ronda, o sérvio terá um duelo contra o alemão Alexander Zverev, terceiro cabeça de série e finalista do Open da Austrália deste ano. Zverev beneficiou da desistência do neerlandês Tallon Griekspoor durante o segundo set, quando já vencia por 6-4 e 3-0.

Veja aqui os melhores momentos da vitória de Djokovic sobre Norrie: