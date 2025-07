Foi sem dificuldade que Novak Djokovic – número seis do ranking mundial – triunfou sobre o britânico Daniel Evans, por 3-0 (6-3, 6-2 e 6-0), na terceira ronda de Wimbledon. Ao cabo de uma hora e 49 minutos, o tenista sérvio derrotou o número 154 do Mundo.

Por isso, Djokovic avançou para os «16-avos», ronda na qual vai medir forças com o compatriota Miomir Kecmanovic, número 49 do ranking. Esse duelo está agendado para as 11 horas desta sexta-feira.