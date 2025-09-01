O sérvio Novak Djokovic e a bielorrussa Aryna Sabalenka garantiram a presença nos quartos de final do US Open.

O antigo número um mundial e recordista de títulos do Grand Slam com 24 troféus realizou uma exibição sólida e convicente ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff (144.º ATP), vindo da fase de qualificação, por 6-3, 6-3 e 6-2. O triunfo alcançado em apenas 1h49, valeu-lhe a 64.ª presença nos quartos de final de um torneio do Grand Slam, a 14.ª em Nova Iorque.

Na próxima eliminatória, o tenista de 38 anos vai defrontar Taylor Fritz, atual número quatro da hierarquia mundial e vice-campeão do torneio, que selou o apuramento ao derrotar o checo Tomas Machac (22.º ATP) por 6-4, 6-3 e 6-3, em apenas 1h38.

No setor feminino, Aryna Sabalenka prossegue sem ceder qualquer set. A número um mundial e campeã em título superou a espanhola Cristina Bucsa (95.ª WTA) por 6-1 e 6-4, num duelo de 1h13.

Com este triunfo, Sabalenka assegura a continuidade no topo do ranking mundial e a presença nos quartos de final no Open dos Estados Unidos, onde enfrentará Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon em 2023.

A tenista checa surpreendeu a cazaque Elena Rybakina, décima do ranking mundial e também antiga vencedora do Grand Slam londrino, ao triunfar por 6-4, 5-7 e 6-2.