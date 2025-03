Novak Djokovic tornou-se, no domingo, recordista solitário de vitórias em torneios Masters 1000, ao bater o argentino Camilo Ugo Carabelli na terceira ronda em Miami, nos Estados Unidos.

O tenista sérvio, que venceu um torneio desta categoria por 40 vezes (outro recorde), somava 410 triunfos, empatado com Rafael Nadal. No domingo, venceu com 6-1 e 7-6 (7-1), frente ao 65.º do ranking mundial.

Djokovic ocupa o quinto lugar do ranking e vai nos oitavos de final bater-se com o italiano Lorenzo Musetti. O sérvio conquistou o torneio de Miami por seis vezes, a última em 2016.

Este recorde no circuito Masters 1000, instituído em 1990, junta-se a uma série de outras marcas históricas detidas pelo tenista de 37 anos, também recordista de títulos Grand Slam (24).