Francisco Cabral, em dupla com o austríaco Lucas Miedler, garantiu esta sexta-feira a presença na final da variante de pares do torneio ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

Os terceiros cabeças de série levaram a melhor sobre os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, sextos pré-designados, com os parciais de 7-6, 4-6 e 10-7, após um encontro equilibrado que se prolongou por quase duas horas.

Na final, a dupla luso-austríaca vai medir forças com os vencedores do confronto entre os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool e os checos Tomas Machac e Matej Vocel.

Francisco Cabral e Lucas Miedler, uma dupla formada em abril de 2025, fechou a última temporada com a conquista do terceiro título ATP do ano, em Atenas, depois dos triunfos em Gstaad e Hangzhou.

RELACIONADOS
Ténis: Nuno Borges eliminado nos «quartos» do ATP 250 de Hong Kong
Ténis: organização admite erro após estreia «surreal» em torneio no Quénia
VÍDEO: sem saber servir nem algumas regras, tenista estreia-se no circuito ITF
Ténis: finalista em 2024, Zheng Qinwen falha o Open da Austrália