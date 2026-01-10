Ténis: Francisco Cabral apura-se para a final de pares em Brisbane
Tenista português e o austríaco Lucas Miedler venceram os franceses Doumbia e Reboul nas meias-finais do ATP250 australiano
Francisco Cabral, em dupla com o austríaco Lucas Miedler, garantiu esta sexta-feira a presença na final da variante de pares do torneio ATP 250 de Brisbane, na Austrália.
Os terceiros cabeças de série levaram a melhor sobre os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, sextos pré-designados, com os parciais de 7-6, 4-6 e 10-7, após um encontro equilibrado que se prolongou por quase duas horas.
Na final, a dupla luso-austríaca vai medir forças com os vencedores do confronto entre os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool e os checos Tomas Machac e Matej Vocel.
Francisco Cabral e Lucas Miedler, uma dupla formada em abril de 2025, fechou a última temporada com a conquista do terceiro título ATP do ano, em Atenas, depois dos triunfos em Gstaad e Hangzhou.