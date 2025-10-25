Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, carimbou o apuramento para a final de pares do torneio de Viena. Neste sábado, a dupla luso-austríaca venceu o indiano Yuki Bhambri e o sueco Andre Goransson, em dois sets, por 6-4 e 7-6.

Vai ser a nona final da carreira para Francisco Cabral, a quarta em 2025, sempre acompanhado por Lucas Miedler.

Vencedores dos torneios em Gstaad e Hangzhou, e finalistas em Winston-Salem, Cabral e Miedler vão medir forças com a dupla que sair vitoriosa do encontro entre Julian Clash/Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara/Henry Patten, respetivamente segundos e terceiros cabeças de série.

