Tenis
Há 29 min
Ténis: Francisco Cabral apura-se para a segunda ronda de pares de Wimbledon
Português e o austríaco Lucas Miedler venceram o equatoriano Diego Hidalgo e o checo Matej Vocel por 6-7
AL
Português e o austríaco Lucas Miedler venceram o equatoriano Diego Hidalgo e o checo Matej Vocel por 6-7
AL
Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificaram-se esta quarta-feira para a segunda ronda de pares de Wimbledon, depois de vencerem o equatoriano Diego Hidalgo e o checo Matej Vocel por 6-7 (4-7), 7-5 e 7-6 (10-2), em duas horas e 31 minutos.
Esta é a quinta vez consecutiva que o tenista portuense se qualifica para a segunda ronda do terceiro Grand Slam da temporada, da qual nunca passou.
Na próxima fase da competição, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, vai defrontar o peruano Ignacio Buse e o argentino Marco Trungelliti ou os húngaros Marton Fucsovics e Fabian Marozsan.
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