Ténis: Francisco Cabral apura-se para os «oitavos» em pares em Indian Wells
Tenista luso juntamente com Miedler venceu dupla norte-americana por 2-1
O português Francisco Cabral qualificou-se na madrugada desta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de pares do Indian Wells, ao lado do austríaco Lucas Miedler.
A dupla, sétima cabeça de série da competição, venceu na estreia os norte-americanos Robert Cash e JJ Tracy, em três sets, com os parciais de 6-2, 3-6 e 10-8, após uma hora e 18 minutos de jogo.
Na segunda ronda do torneio californiano, a dupla luso-austríaca vai medir forças com o francês Manuel Guinard e o argentino Guido Andreozzi.
