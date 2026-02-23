Francisco Cabral apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final do torneio de pares do Dubai.

Ao lado do austríaco Lucas Miedler, a dupla venceu os polacos Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski por 4-6, 6-3 e 10-7, num encontro resolvido em uma hora e 12 minutos.

Na fase seguinte, terão pela frente os segundos cabeças de série, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, sextos do mundo na vertente de pares.

