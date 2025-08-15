Francisco Cabral despediu-se esta sexta-feira do torneio de pares de Cincinnati, nos Estados Unidos, depois de ser eliminado nos quartos de final ao lado do austríaco Lucas Miedler.

A dupla luso-austríaca não conseguiu superar os italianos Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, cedendo em três sets: 4-6, 6-3 e 6-10 no super ‘tie break’. O encontro durou uma hora e 25 minutos e ficou marcado pelo equilíbrio, com Cabral e Miedler a reagirem bem no segundo parcial, mas sem conseguirem manter a recuperação até ao fim.

O outro português em prova, Nuno Borges, fez equipa com o checo Tomas Machac, mas caiu logo na primeira ronda, na terça-feira, frente aos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, segundos cabeças de série, por 1-6, 7-5 e 8-10.

Com a eliminação de Francisco Cabral e Nuno Borges, já não há representantes portugueses na vertente de pares do Masters 1000 de Cincinnati.