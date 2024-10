Francisco Cabral, ao lado do mexicano Miguel Reyes-Varela, foi esta quinta-feira eliminado do torneio de Almaty, no Cazaquistão. ao perder com os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner.

O português, número 82 do mundo de pares, e Reyes-Varela (58.º) foram derrotados por Schnaitter (84.º) e Wallner (85.º), por 4-6, 6-3 e 10-4, em 1:11 horas.

Foi a estreia de Francisco Cabral em parelha com Miguel Reyes-Varela, regressando à segunda ronda de um torneio ATP, pela primeira vez desde o Open dos Estados Unidos.