Ténis
Há 9 min
Ténis: Francisco Cabral eliminado no torneio de Maiorca
Português cai na primeira ronda do torneio de pares
JR
Português cai na primeira ronda do torneio de pares
JR
Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi eliminado na primeira ronda de pares do torneio de Maiorca.
O português (26.º do ranking mundial de pares) e Miedler (23.º) foram derrotados pela dupla composta pelo alemão Constantin Frantzen e o neerlandês Robin Haase (41.º e 50.º, respetivamente), por 3-6, 6-3 e 10-5, numa hora e 12 minutos.
Cabral continua a não conseguir encontrar a sua melhor forma, a poucos dias do torneio de Wimbledon, caindo, pela segunda semana consecutiva, na primeira ronda.
De recordar que Nuno Borges (53.º do mundo) está nos quartos de final de singulares em Maiorca e joga no próximo dia 25 com o italiano Luciano Darderi (16.º).
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