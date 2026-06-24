Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi eliminado na primeira ronda de pares do torneio de Maiorca.

O português (26.º do ranking mundial de pares) e Miedler (23.º) foram derrotados pela dupla composta pelo alemão Constantin Frantzen e o neerlandês Robin Haase (41.º e 50.º, respetivamente), por 3-6, 6-3 e 10-5, numa hora e 12 minutos. 

Cabral continua a não conseguir encontrar a sua melhor forma, a poucos dias do torneio de Wimbledon, caindo, pela segunda semana consecutiva, na primeira ronda. 

De recordar que Nuno Borges (53.º do mundo) está nos quartos de final de singulares em Maiorca e joga no próximo dia 25 com o italiano Luciano Darderi (16.º).

RELACIONADOS
Ténis: Nuno Borges atinge «quartos» do torneio de Maiorca
Ténis: Jaime Faria e Wawrinka completam a constelação do Estoril Open
Ténis: Jaime Faria na segunda ronda da qualificação em Wimbledon