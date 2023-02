Francisco Cabral e o argentino Horacio Zeballos falharam esta sexta-feira o acesso à final do quadro de pares do torneio de ténis do Rio de Janeiro, face a um desaire em dois parciais.

Diante da dupla argentina Maximo González/Andres Molteni, o número um português de pares, e 58.º do ranking da variante, e o experiente argentino, de 37 anos, foram derrotados ao cabo de uma hora e 16 minutos, por 6-3 e 6-4.

Esta foi a quinta presença de Cabral, que já tem dois títulos em quadros de pares de torneios ATP, um dos quais no último Estoril Open, ao lado de Nuno Borges, numa meia-final. O outro título aconteceu em Gstaad, na Suíça.