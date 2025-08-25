Francisco Cabral igualou esta segunda-feira a melhor posição de sempre de um português num ranking ATP, ao subir ao 26.º lugar da hierarquia de pares, posto também alcançado por João Sousa. O tenista vimaranense também estabeleceu a posição máxima no quadro de singulares, em maio de 2016, quando ascendeu ao 28.º lugar.

Depois de alcançar a final de Winston-Salem ao lado do austríaco Lucas Miedler (28.º), o portuense Francisco Cabral subiu três posições no ranking de pares, apesar da derrota no torneio norte-americano.

Esta foi a segunda final da dupla nesta temporada, depois da conquista em Gstaad, na Suécia, e aconteceu antes do Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada.

Em singulares, Nuno Borges subiu uma posição e é 41.º do Mundo, a mesma ascensão de Jaime Faria (117.º) e Henrique Rocha (167.º), num ranking que continua a ser liderado pelo italiano Jannik Sinner, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz e pelo alemão Alexander Zverev.

No ranking feminino também não houve alterações no topo, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff. Quanto às portuguesas, Matilde Jorge subiu à 213.ª posição, depois de ultrapassar a irmã Francisca Jorge (219.º).