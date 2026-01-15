Tenis
Ténis: Francisco Cabral nas meias-finais de pares do ATP250 de Auckland
Tenista português continua a fazer dupla com Lucas Miedler, com quem celebrou duas conquistas nas últimas semanas
Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificaram-se esta quinta-feira para as meias-finais do ATP250 de Auckland, na Nova Zelândia, no quadro de pares. A dupla precisou de 40 minutos para vencer o espanhol Inigo Cervantes e o italiano Luciano Darderi (6-1 e 6-2).
Na próxima fase, Cabral e Miedler vão medir forças com os franceses Theo Arribage e Albato Olivetti, que venceram por 2-0 os encontros até agora disputados neste torneio.
O português começou 2026 a conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler. Antes, para fechar 2025, a dupla conquistou o Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals. Por isso, Francisco Cabral subiu a 19.º lugar no ranking mundial de pares.
