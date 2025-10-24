Francisco Cabral, em parceria com o austríaco Lucas Miedler, garantiu esta sexta-feira o apuramento para as meias-finais de pares do torneio de Viena, depois de eliminar a dupla britânica composta por Joe Salisbury e Neal Skupski, quartos cabeças de série.

O par luso-austríaco venceu em dois sets, por 6-3 e 6-4, num encontro resolvido em apenas uma hora e nove minutos.

Com este resultado, Francisco Cabral — atualmente no 27.º lugar do ranking ATP de pares — está prestes a tornar-se no português mais bem classificado de sempre nessa hierarquia, ultrapassando o recorde histórico de João Sousa, que chegou ao 26.º posto.

Nas meias-finais, Cabral e Miedler vão defrontar o indiano Yuki Bhambri e o sueco Andre Goransson, que avançaram após a desistência da dupla número um do torneio — o croata Mate Pavic e o salvadorenho Marcelo Arevalo — quando o encontro estava empatado a um set: 6-7 [6-8 no tiebreak] e 6-4.