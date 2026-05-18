O tenista português Frederico Silva foi eliminado esta segunda-feira na primeira ronda da fase de qualificação de Roland Garros, ao perder frente ao argentino Federico Agustín Gómez em três sets.

O português, atual 235.º do ranking ATP, acabou derrotado pelos parciais de 6-3, 6-7 (5-7 no tiebreak) e 6-3, ao fim de 2h30, frente ao número 181 do mundo.

Aos 31 anos, Frederico Silva regressou a um torneio do Grand Slam pela primeira vez desde o Open dos Estados Unidos de 2023. O melhor resultado da carreira do português em «majors» continua a ser a presença no quadro principal do Open da Austrália de 2021.