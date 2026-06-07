Ténis: Henrique Rocha conquista o torneio Challenger de Perugia
Português bateu o espanhol Daniel Mérida na final e garante o segundo troféu da temporada
Português bateu o espanhol Daniel Mérida na final e garante o segundo troféu da temporada
Henrique Rocha conquistou este domingo o Challenger de Perugia, em Itália, ao derrotar o espanhol Daniel Mérida na final da prova disputada em terra batida.
O número três nacional, atualmente no 119.º lugar do ranking ATP, impôs-se ao 86.º classificado mundial pelos parciais de 7-6 (7-5 no tiebreak) e 6-3, ao fim de uma hora e 35 minutos de jogo.
No primeiro set, chegou ao break de vantagem no sexto jogo, mas viu o adversário responder de imediato. A decisão acabou por seguir para o tie-break, onde o português esteve sempre na frente e fechou a partida ao terceiro set point.
No segundo parcial, Rocha entrou melhor e conseguiu quebrar o serviço do espanhol logo no arranque. Apesar da reação de Mérida, que chegou a colocar-se em vantagem por 3-2, o português assumiu novamente o controlo do encontro e venceu os últimos quatro jogos consecutivos para fechar o set em 6-3.
Aos 22 anos, Henrique Rocha conquista assim o quarto título Challenger da carreira, depois dos triunfos em Challenger de Múrcia, Challenger de Matsuyama e Challenger de Brasília.