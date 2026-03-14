Henrique Rocha apurou-se, pela segunda semana consecutiva, para uma final de um challenger. O português de 21 anos venceu o brasileiro Pedro Boscardin Dias na meia-final de Santiago do Chile.

Depois de ter conquistado o challenger em Brasília, Henrique Rocha, 169.º lugar no mundo, garantiu mais uma final frente ao 258.º do ranking por 6-1 e 6-2, numa partida que durou uma hora e cinco minutos.

Na final da competição, o português vai jogar diante do brasileiro Thiago Monteiro, 232.º do mundo, ou o argentino Genaro Alberto Olivieri, 226.º.

Com a chegada à final do challenger, Henrique Rocha já garantiu o seu melhor ranking de sempre e ocupa, virtualmente, o 131.º lugar da hierarquia ATP.

