Tenis
Há 1h e 1min
Ténis: Henrique Rocha na segunda final do circuito challenger
Tenista português bateu o brasileiro Pedro Boscardin Dias nas meias-finais
AL
Tenista português bateu o brasileiro Pedro Boscardin Dias nas meias-finais
AL
Henrique Rocha apurou-se, pela segunda semana consecutiva, para uma final de um challenger. O português de 21 anos venceu o brasileiro Pedro Boscardin Dias na meia-final de Santiago do Chile.
Depois de ter conquistado o challenger em Brasília, Henrique Rocha, 169.º lugar no mundo, garantiu mais uma final frente ao 258.º do ranking por 6-1 e 6-2, numa partida que durou uma hora e cinco minutos.
Na final da competição, o português vai jogar diante do brasileiro Thiago Monteiro, 232.º do mundo, ou o argentino Genaro Alberto Olivieri, 226.º.
Com a chegada à final do challenger, Henrique Rocha já garantiu o seu melhor ranking de sempre e ocupa, virtualmente, o 131.º lugar da hierarquia ATP.
Continuar a ler
