Na mais recente atualização do ranking ATP, esta segunda-feira, o tenista português Jaime Faria alcançou a melhor posição de sempre ao estar agora colocado no 106.º lugar da classificação.

Faria, de apenas 21 anos, passou pela primeira vez à segunda ronda de um Grand Slam, o Open da Austrália de 2025 e viu concretizada a subida na lista dos melhores tenistas do mundo.

O número um nacional, Nuno Borges, caiu para a 39.ª posição. O tenista maiato desceu dois lugares na classificação. Já Henrique Rocha conseguiu, com a subida para o 155.º lugar, o seu melhor ranking.

A liderança foi mantida por Jannik Sinner. O italiano está à frente do alemão Alexander Zverev, segundo, e do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro.

Na hierarquia feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka continua a liderar e deixa os restantes lugares do pódio para a polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff, com Francisca Jorge a ser a melhor portuguesa, no 253.º lugar.