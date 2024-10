Jaime Faria sagrou-se, esta tarde, campeão do Challenger de Curitiba, no Brasil, ao derrotar Felipe Meligeni Alves (167) em dois sets, com um parcial duplo de 6-4.

O jovem lisboeta, de 21 anos, consolidou o estatuto de número dois nacional com a sua segunda conquista do ano, uma vez que já tinha vencido o Oeiras Open 4, além de ter chegado à final em Valência há duas semanas, também no circuito secundário.

Rumo à final, o tenista já tinha derrotado também o compatriota Gastão Elias, nos quartos de final. gastão Elias que é o português com mais títulos Challenger (10).

Com esta vitória, Jaime Faria, atualmente 144.º da hierarquia ATP, deverá ter assegurado a entrada no top 120 mundial na atualização do ranking de segunda-feira.