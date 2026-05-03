Há 28 min
Ténis: Jaime Faria perde a final do Challenger de Mauthausen
Na Áustria, o russo Roman Safiullin revelou-se implacável e operou uma reviravolta
Jaime Faria perdeu a final do Challenger de Mauthausen, na Áustria, ao cabo de três “sets” disputados com o russo Roman Safiullin (176.º do ranking mundial): 4-6, 6-4 e 7-6 (7-4). A final durou duas horas e 25 minutos.
O tenista português de 22 anos ocupa o posto 136 do Mundo e não conseguiu a conquista do primeiro título individual no circuito em 2026.
Quanto a Safiullin, o russo junta o Challenger de Mauthausen ao Challenger Oeiras 3, conquistado em Portugal já nesta temporada.
