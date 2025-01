Acabou o sonho de Jaime Faria no Open da Austrália. Na primeira vez num quadro principal de um Grand Slam, o jovem português até passou à segunda fase, mas foi derrotado por Novak Djokovic por 3-1.

O sérvio entrou a todo o gás e venceu o primeiro set por 6-1. No entanto, Faria, não se ficou atrás e empatou a partida, vencendo o segundo set por 6-7, com 4-7 no tiebreak.

Djokovic, atual sétimo do ranking ATP e recordista de títulos Grand Slam, com dez Open da Austrália já conquistados, venceu os dois sets seguintes por 6-3 e 6-2 e confirmou a superioridade teórica.

No outro duelo com portugueses, Nuno Borges, n.º 33 do ranking ATP, «despachou» Jordan Thompson por 0-3 [3-6, 2-6 e 4-6].

No terceiro e derradeiro set do encontro, o número um português precisou de salvar dois breaks conseguindo fazer um ao adversário australiano.

Com este triunfo, Borges é agora o único português em prova e marcou encontro com Carlos Alcaraz, n.º 3 mundial, na terceira ronda do Open da Austrália.