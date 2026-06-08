O português Jaime Faria regressou, esta segunda-feira, ao top-100 mundial. Após ter chegado à terceira ronda de Roland Garros, o tenista luso alcançou o 94.º posto do ranking ATP.

Com este resultado, Jaime Faria aproxima-se da sua melhor posição de sempre (87.º). Outro português em destaque é Nuno Borges, que chegou ao 50.º lugar e permanece como o tenista luso mais bem colocado, depois de ter alcançado a mesma fase de Roland Garros.

Henrique Rocha que, recorde-se, venceu o Challenger de Perugia, caiu duas posições na tabela mundial, uma vez que o ranking foi afetado pelo desempenho do torneio em Paris, no qual o portuense ficou pela segunda ronda.

No topo da tabela mundial encontra-se Jannik Sinner. O tenista italiano, embora tenha sido eliminado precocemente de Roland Garros, mantém-se na liderança à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev.

Já no feminino, Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem colocada, na 217.ª posição, à frente da irmã Matilde Jorge, que ocupa o 285.º lugar.