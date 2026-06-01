João Fonseca continua a confirmar o estatuto de sensação em Roland Garros. O jovem brasileiro, de apenas 19 anos, apurou-se este domingo para os quartos de final da prova pela primeira vez na carreira, ao afastar o norueguês Casper Ruud, finalista vencido em Paris por duas vezes.

Fonseca venceu em quatro sets, pelos parciais de 7-5, 7-6 (10-8 no tiebreak), 5-7 e 6-2, ao fim de um duelo intenso no Court Philippe-Chatrier, e prolongou a campanha de sonho na terra batida francesa.

Depois de já ter surpreendido na ronda anterior, o número 30 do ranking ATP voltou a mostrar personalidade frente a um dos especialistas da superfície. Salvou três pontos de set no segundo parcial, agarrou vantagem de dois sets e, apesar da reação de Ruud no terceiro, voltou a acelerar no quarto para fechar o encontro com autoridade.

Nos quartos de final, João Fonseca vai medir forças com o checo Jakub Mensík.