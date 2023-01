João Sousa foi eliminado esta quarta-feira na segunda ronda do ATP 250 de Auckland, ao perder frente a Richard Gasquet, por 2-0.

Depois de um primeiro set equilibrado e no qual o tenista francês, número 67 do mundo, só se superiorizou no tie-break (7-2), Sousa, 82.º do ranking ATP, baixou o nível no segundo parcial, o qual perdeu por 6-2.

Na próxima ronda, Gasquet vai defrontar o belga David Goffin.