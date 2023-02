João Sousa, campeão em 2018, foi nesta segunda-feira confirmado na edição de 2023 do Estoril Open em ténis, anunciou a organização numa publicação na rede social Instagram.

Sousa, atual 143.º do ranking mundial, junta-se ao norueguês Casper Ruud, quarto do mundo, como únicos jogadores confirmados para o único torneio português do circuito ATP, que decorrerá de 01 a 09 de abril nos ‘courts’ de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.

Além do título de 2018, João Sousa apenas passou duas outras vezes a primeira ronda do Estoril Open, em 2016 e 2019, sendo que, em 2022, caiu na estreia frente ao argentino Sebastián Baéz, que viria a conquistar o torneio.