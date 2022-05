Na final.

João Sousa apurou-se esta tarde para a final do ATP 250 de Genebra, após uma vitória convincente frente a Richard Gasquet, antigo top10 do mundo e atual número 75 do ranking ATP.

O tenista português, número 79, do ranking, tratou do assunto em uma hora e 17 minutos, por 2-0, com os parciais de 6-2 e 6-2.

No jogo decisivo, agendado para este domingo, Sousa vai defrontar o norueguês Casper Ruud, número oito do mundo que eliminou o norte-americano Reilly Opelka.

Naquela que é a 12.ª final da carreira em torneios ATP, João Sousa procurará o segundo título do ano, depois de ter vencido o ATP 250 de Pune.