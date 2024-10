João Sousa foi anunciado pelo ATP como o novo diretor de comunicação dos atletas no circuito masculino. A mesma fonte adianta que este cargo – recentemente implementado – permitirá registar as preocupações e sugestões dos jogadores.

Aos 35 anos, e poucos meses depois de terminar a carreira enquanto atleta, João Sousa cumpre, desde já, o objetivo de permanecer na modalidade. Em abril, referiu o desejo de compor novos capítulos no ténis.

O melhor atleta português nesta modalidade – atingiu o lugar 28 da hierarquia internacional, em maio de 2016, além de conquistar quatro torneios ATP – estará responsável por coordenar reuniões com os jogadores e de acertar estratégias com a chefia do ATP.

Durante a carreira de atleta, o vimaranense integrou o Conselho de Jogadores. Por isso, desde abril, a fim de preparar este novo desafio, João Sousa participou em várias reuniões com atletas e demais entidades do ténis.