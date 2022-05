Kevin Anderson anunciou esta terça-feira o final da carreira, aos 36 anos.

O sul-africano deixa o ténis profissional com sete títulos no circuito ATP, além de duas finais em torneios do Grand Slam: US Open 2017 (perdeu para Nadal) e Wimbledon 2018 (perdeu para Djokovic).

O anúncio foi feito numa longa publicação nas redes sociais, na qual confessou que esta é uma decisão difícil, e agradeceu a todos os que ajudaram ao longo da carreira: família, esposa, patrocinadores e fãs.

Anderson, antigo top 5 do mundo, fez o último jogo como profissional no passado mês de março, na primeira ronda do Masters 1000 de maio: perdeu para Juan Manuel Cerundolo.