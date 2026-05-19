Depois de falhar o Masters 1000 de Roma e o Roland Garros, Carlos Alcaraz anunciou nesta terça-feira que não vai disputar Wimbledon. Nas redes sociais, o tenista espanhol esclareceu que a recuperação a uma lesão no pulso direito segue no bom caminho, mas não permite regressar à competição antes de julho.

«A minha recuperação está a progredir bem e a sinto-me muito melhor, mas ainda não estou pronto para jogar e, portanto, preciso de desistir da época de relva», escreveu.

Além de ter conquistado Wimbledon em 2023 e 2024, Alcaraz venceu o Roland Garros em 2024 e 2025. O espanhol de 23 anos é o segundo classificado no ranking internacional, somente atrás do italiano Sinner.