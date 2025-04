A Agência Internacional de Integridade do Ténis, ITIA, puniu esta terça-feira o tenista australiano Max Purcell por um período de 18 meses devido a doping.

Purcell, vencedor dos torneios de Wimbledon [2022] e dos Estados Unidos [2024] na vertente de pares admitiu ter recebido duas infusões intravenosas de vitaminas acima do limite de 100 mililitros.

O tenista de 27 anos já estava sob uma suspensão suspensão provisória voluntária desde que recebeu um aviso de uma potencial violação das regras antidoping, a 12 de dezembro de 2024.

Com esta punição da ITIA, Max Purcell ficará assim de fora dos courts até 11 de junho de 2026 e perderá os resultados e conquistas que teve entre 16 de dezembro de 2023 e 3 de fevereiro de 2024.

