Rafael Nadal anunciou a desistência do Masters 1000 de Roma enquanto continua o processo de recuperação plena a uma lesão muscular sofrida em janeiro, no Open da Austrália.



«Olá a todos! Sinto muito anunciar que não vou poder estar em Roma. Tods sabem o quanto me dói perder mais um dos torneios que marcou a minha carreira profissional e pessoal por todo o carinho e apoio dos adeptos italianos. Embora tenha notado uma melhoria nestes últimos dias, são muitos meses sem conseguir treinar a um nível alto e o processo de readaptação tem os seus tempos e não me resta outro remédio que não seja aceitar e continuar a trabalhar. Um abraço a todos», escreve o maiorquino nas redes sociais.



A primeira previsão para o regresso do antigo número um à competição apontava para uma paragem de seis a oito semanas, o que permitiria iniciar a temporada de terra batida, naturalmente focado em Roland Garros, torneio agendado para maio, e que já ganhou 14 vezes.

Nadal tencionava regressar no Masters 1000 de Monte Carlo, mas isso não aconteceu. Depois da prova monegasca, Rafa desistiu do torneio de Barcelona e do Masters 1000 de Madrid. Significa por isso, que se o espanhol competir em Roland Garros, será a primeira vez que vai chegar a Paris sem qualquer prova disputada em pó de tijolo, a sua superfície predileta.